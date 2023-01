Senza Amrabat e Mandragora c’è Bianco? Il classe 2002 viola è pronto a stupire

La prima Fiorentina del 2023 potrebbe presentarsi subito con una grande e piacevole novità, ossia la presenza di Alessandro Bianco nella formazione titolare. Il centrocampista classe 2002 è reduce da un ottimo mese di dicembre ed è in pianta stabile in prima squadra da diverso tempo.

Il giovane talento proveniente dalla primavera si candida dunque a giocare da titolare per la prima volta in un reparto, quello di centrocampo, abbastanza in emergenza, vista l'assenza per infortunio di Mandragora e il rientro tardivo causa mondiale di Amrabat. Per Bianco si tratterebbe del debutto assoluto, dopo aver collezionato tre sole presenze da subentrato in Conference League. Fonte Repubblica.