Sentite Terim: “Dirigenti viola bravi e capaci. Palladino? Gioca un buon calcio”

Terim: "Conosco i tifosi della Fiorentina, sono passionali. In passato a Firenze sono arrivati tanti campioni, ma la Fiorentina di adesso sta facendo bene. Ha fatto tre finali e ha costruito il Viola Park, non una cosa che si vede tutti i giorni"

"Fiorentina-Milan è la mia partita!". Esordisce cosi Fatih Terim intervistato alla Gazzetta dello Sport per presentare la gara di questa sera dove si sfideranno le sue due squadre. "L'Imperatore" parte dal passato: "Pensate che io non ho mai perso contro queste che sono le due squadre del mio cuore. Con la Fiorentina ho vinto due volte, mentre quando ero al Milan ho battuto i viola nell'unica occasione che li ho incontrati".

Con un salto temporale, Terim arriva alla Fiorentina di oggi. Solo parole di elogio per tutta la dirigenza viola e per il lavoro svolto finora: "Conosco i tifosi della Fiorentina, sono passionali. In passato a Firenze sono arrivati tanti campioni, ma la Fiorentina di adesso sta facendo bene. Ha fatto tre finali e ha costruito il Viola Park, non una cosa che si vede tutti i giorni. Ho parlato con i dirigenti, mi sembrano davvero in gamba".