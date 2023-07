Sentite Galli: “Parisi potrebbe fare l’esterno. Castrovilli fondamentale”

"Parisi mi piace ma credo che le priorità sarebbero dovute essere in altri ruoli". Giovanni Galli sembra avere le idee chiare sulle manovre della Fiorentina e si chiede se l'arrivo del terzino dell'Empoli, con la presenza di Biraghi, non implica un cambio di ruolo per il nuovo terzino viola. La Gazzetta dello Sportha trattato molti altri temi con l'ex viola, tra cui il portiere: "Terracciano ha fatto un bel lavoro ma fra lui e 2 giovani di cui si parla bene (Martinelli e Vannucchi) c’è un vuoto da riempire. Tempo fa segnalai Caprile, mi piace Carnesecchi ma con 20 milioni sarei subito andato a prendere Vicario". Continua poi con l'elogio di Castrovilli, fondamentale per la Viola. Conclude così Giovanni Galli: "Che la scelta della guida è fondamentale. C’è chi dice che l’allenatore conta il 20%. Ma va... Conta ben di più e Italiano ne è una dimostrazione: prese una Fiorentina depressa e l’ha resa una vera protagonista. L’allenatore bravo “pesa"".