Senatori, giovani e fase difensiva: i primi temi affrontati da Palladino

Un paio di giorni per decidere il futuro di diversi calciatori e per tratteggiare le strategie delle prossime settimane sul mercato. Raffaele Palladino da ieri ha preso confidenza con il Viola Park, ma ha anche avuto lunghe riunioni (che proseguiranno oggi) con Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. La firma è arrivata talmente in fretta che non c'è stato nemmeno il tempo di approfondire questioni tecnico tattiche. Palladino (poi per lui qualche giorno di vacanza) ha in testa un'idea di sistema di gioco variabile che necessita dei calciatori giusti.