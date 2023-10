Sempre più leader: Nico Gonzalez è indispensabile e Italiano non ci rinuncia

Il Corriere Fiorentino si concentra su Nico Gonzalez. Se è vero - si legge - che Vincenzo Italiano ha fatto del coinvolgimento totale della rosa uno dei suoi marchi di fabbrica, sarebbe sbagliato pensare che nella sua testa non ci sia spazio per qualche eccezione. E il riferimento è proprio all'argentino, sempre partito dall'inizio ad eccezione della trasferta di Udine (assente per infortunio) e Napoli dove fu il 10 stesso a dire a Italiano di voler riposare allo stadio Maradona. Ora, a due giorni dalla gara contro l'Empoli, il dubbio è: Nico Gonzalez titolare sì o no considerando che ha giocato due partite su due con l’Argentina, col c.t. Scaloni che gli ha risparmiato solo gli ultimi minuti della sfida col Perù. Il calendario gioca a favore della Fiorentina visto che giocando lunedì sera, sia lui sia Quarta (ieri a Firenze e in campo al Viola Park nel pomeriggio) avranno a disposizione 24 ore piene in più per rimettersi a lucido. Per questo insomma, e il discorso vale soprattutto per Nico, se da parte del giocatore arriverà la disponibilità e se non emergeranno problemi particolari difficilmente Italiano ne farà a meno. Troppo determinante, in questo momento, per lasciarlo fuori. E basta citare i numeri per capirlo: 5 gol in 7 presenze in campionato, altri 2 nei playoff di Conference.