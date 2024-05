Sempre le solite critiche, ma Terracciano si rialza sempre: il peso di Savorani

Terracciano, uno che il campo non lo ha quasi mai lasciato (da dopo l’infortunio di Christensen a inizio anno nuovo ha giocato venti gare di fila): finito sul banco degli imputati per i recenti gol subiti da Koopmeiners e da Thiago, nella serata delle Fiandre ha riassaporato dopo tanto tempo la sensazione di poter essere decisivo come più volte gli è capitato in passato. La parata al 95’ con cui ha evitato il gol di Vanaken ha ricordato l’intervento miracoloso col quale due anni fa l’ex portiere dell’Empoli evitò nel recupero il ko contro il Twente nei playoff di Conference. Un gesto tecnico alla Zoff che avrà reso felice il suo preparatore Savorani, la persona alla quale Terracciano deve tutto (o quasi) per i miglioramenti evidenziati in questa stagione. Lo riporta la Nazione.