Sempre forte il pressing su Italiano. I Viola vogliono evitare casi diplomatici

Trattativa delicatissima per quanto riguarda i rapporti tra le due società

Il prescelto per la panchina della Fiorentina è Vincenzo Italiano. Dopo l'addio lampo di Gattuso, Commisso ha individuato nel tecnico dello Spezia il suo sostituto. Tuttavia, la trattativa per portare l'allenatore spezzino a Firenze è piuttosto delicata, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra Spezia e Fiorentina. Esiste una clausola da un milione per liberare il mister aquilotto dalla sua attuale squadra. Tuttavia, Rocco preferirebbe non ricorrere a questa alternativa per tentare di mantenere buoni rapporti con la famiglia Platek. In questo senso, c'è l'intenzione di venire incontro ai connazionali magari inserendo qualche contropartita tecnica. Quel che è certo, però, è che il tempo stringe ed il 9 luglio inizieranno ad arrivare i primi giocatori ai Campini. Lo riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione del giorno.