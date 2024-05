Sempre a trazione anteriore: Italiano se la gioca a modo suo

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi c'è un focus tattico su Olympiacos-Fiorentina e un presupposto che non sembra in discussione per Vincenzo Italiano. La Fiorentina giocherà come sa, con i suoi principi di gioco basati su intensità e possesso palla, senza snaturarsi. Essendo una finale, andranno limati i piccoli difetti che l'accompagnano, ricordando quel gol subito a Praga un anno fa contro il West Ham. Una lezione che, si spera, sia servita ai viola. Ma questa finale rappresenta anche il coronamento di un percorso triennale nel quale il tecnico ha dato un'impronta chiara.