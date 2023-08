Sela Cup: spazio per Infantino. I dettagli dei bonus legati all’argentino

Su Il Corriere dello Sport alcune riflessioni sulle amichevoli che vedranno oggi e domani i gigliati impegnati nella Sela Cup. Due appuntamenti di rilievo, al cospetto di formazioni che rispetto alla squadra di Italiano sono più avanti nella preparazione visto che Newcastle e Nizza inizieranno i campionati nel prossimo weekend, ma che potranno dare riposte su alcuni dei volti nuovi della Fiorentina. La sensazione è che Italiano sceglierà di varare due undici del tutto diversi, con l’obiettivo di garantire a ogni singolo componente della rosa novanta minuti. Ecco che allora potrebbe essere già il turno di Gino Infantino, centrocampista classe 2003 ex Rosario Central pagato dai gigliati 3 milioni di euro più 500 mila di bonus che verranno concessi nel caso in cui l’argentino disputerà almeno 15 partite in ogni competizione, e del quale Italiano testerà la tenuta fisica e la posizione in campo nelle due prossime amichevoli (o da mezzala o da trequartista).