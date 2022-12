Segnali di crescita e nuove idee: l’evoluzione del calcio fluido di Italiano

Se dal blitz in Romania Italiano cercava risposte più significative dove le prime sgambate contro Arezzo e Always Ready, di certo può essere soddisfatto. Il tecnico trova due successi e (soprattutto) la consapevolezza di viaggiare nella direzione giusta sulla strada che porta alla seconda parte di stagione. Come scrive il Corriere Fiorentino, in attesa domani del ritorno di Milenkovic e Jovic, la Fiorentina ha una condizione già più che accettabile, qualche idea nuova, la crescita dei giovani. Il tutto, aspettando il rientro di Nico Gonzalez e gli altri acciaccati.

Un po' Guardiola

Un po' 4-3-3, un po' 4-2-3-1, come se il mister, sempre molto attento ad evoluzioni e idee nuove, volesse provare quel calcio fluido che ha in Guardiola il massimo interprete. Quella viola - si legge - è una rotazione continua alla ricerca della miglior occupazione degli spazi possibile. Tante note liete, peccato per la rete annullata e per il palo colpito nel finale da Cabral che però ha dato al tecnico qualche (timida) risposta. Nella seconda sfida Kouamé ha palesato ancora i limiti nel giocare spalle alla porta, ma il "tocco magico" di quest'anno lo ha portato comunque al destro-sinistro nello stretto del gol e ai due assist per Benassi.