Seconde linee, tocca a voi. Via agli esperimenti, da Agudelo a Terzic

Via agli esperimenti. La Fiorentina non ha più nulla da chiedere a questo campionato (vincere fa sempre piacere), e Iachini, forte della terza migliore media fra gli allenatori subentrati a stagione in corso dopo quelle di Gattuso e Pioli, dovrà far valutare gli elementi che sin qui hanno avuto meno spazio. Uno su tutti: Agudelo. Solo 8 minuti tra Juventus e Lecce per il colombiano, designato da Pradè come possibile erede di Pizarro ma ancora a secco di occasioni. Potrebbero aprirsi per lui le porte di un prestito, in mancanza di spazio da qui alla fine della stagione.

Visto che Dalbert dovrebbe tornare all'Inter, ci saranno molte più chances per Igor e soprattutto per Terzic, schierato solo da Montella in due sfide di Coppa Italia. Terracciano è stato una sorta di amuleto, ma è difficile che possa ribaltare le gerarchie in porta; comunque il contratto può essere prolungato. Badelj partirà sicuramente, mentre sarà da valutare l'apporto di Erick Pulgar. Quanto a Sottil, farà di tutto per ritagliarsi più spazio, anche grazie all'insegnamento di Ribery. Lo scrive La Nazione.