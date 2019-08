Se salta Ribery l’alternativa più semplice è De Paul. Ma l’Udinese non fa sconti

Per non rischiare, il ds viola Daniele Pradè non sta mollando piste alternative a Franck Ribery [LEGGI QUI]. Come scrive La Nazione, Rodrigo De Paul sarebbe la più semplice, ma anche la più onerosa, considerato che l’Udinese non fa sconti e lascerà partire l’argentino con 40 milioni sul piatto.