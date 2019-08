Ribery, l’ora viola: c’è l’accordo, ma anche un ostacolo inatteso. Lo presenta Commisso?

Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Franck Ribery è a un passo dalla Fiorentina. Pradè negli ultimi giorni ha trovato un’inattesa, ma preziosa alleata nella signora Wahiba, affascinante consorte dell’ex stella del Bayern Monaco. Innamorata di Firenze e delle sue bellezze. Domenica pomeriggio le due parti hanno più o meno raggiunto l’accordo per l’ingaggio. Dopo una lunga trattativa il giocatore ha accettato di ridurre la richiesta iniziale accettando 3,5 milioni più vari bonus (il più importante dei quali è legato al ritorno dei viola in Europa). Tutto fatto quindi? Ancora no.

Ieri è venuto a galla un problema inatteso relativo a una questione fiscale che obbligherebbe la Fiorentina a pagare altri milioni. Un ostacolo che però Commisso non ritiene insormontabile. E sempre ieri sono arrivate al giocatore due nuove offerte: una da un club russo, l’altra dall’amico Ibra. La Fiorentina trattiene il fiato. Tutto si chiarirà nel giro di un giorno massimo due. E venerdì sarebbe lo stesso Rocco Commisso a presentare alla stampa il suo gioiello, poche ore prima dell’attesa sfida di campionato contro il Napoli”.