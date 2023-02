Se Cabral comincia a fare anche gol brutti, allora ci siamo con l’attaccante

Cabral si offre volontario, è preparato e Braga ed Empoli lo dimostrano: tre gol in due partite diverse per risultato e condizioni, in due scampoli di partita al posto di Jovic. Qualcosa come poco meno di un tempo a disposizione. E' in forma, il brasiliano, e lo dichiara apertamente, reclamando spazio da titolare per trascinare la Fiorentina fuori da un momento complicato in Serie A. E se comincia a fare gol semplici, oltre a quelli da cineteca, allora il repertorio del centravanti è completo. Un infortunio lo ha frenato, lui ha aspettato e adesso conta otto gol stagionali, due in meno di Jovic ma meglio distribuiti, quattro e quattro. Mai una polemica, mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento che andasse in contrasto con gli interessi del gruppo quando panchina si sommava a panchina, quando le scelte pensate e ponderate di Italiano privilegiano l'amico Jovic. Nessuna rivalità, anzi, e questo se non altro è un bel punto di partenza. Lo scrive Il Tirreno.