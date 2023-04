Se anche Boniek alza le mani, la Fiorentina l’ha combinata grossa a Poznan

Se persino il presidente della Federcalcio polacca nonché vice presidente della Uefa ed ex giocatore della Juventus Zbigniew Boniek ha ammesso la sua superiorità significa che la Fiorentina nel ribollente Miejski Stadion di Poznan l'ha davvero combinata grossa: così oggi Il Tirreno, nella sua edizione fiorentina. "Non sempre vincono i migliori. Questa volta ha vinto in maniera decisa, ma un po' troppo larga, la squadra migliore", ha detto Zibi. Può essere più o meno opinabile la sua considerazione sul risultato finale a suo dire forse eccessivo, di sicuro la squadra viola l'altra sera ha strameritato, per il gioco prodotto, per la personalità e la maturità sfoderate, per la voglia di (stra)vincere e non accontentarsi.