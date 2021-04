Scoperta cosca della ‘ndrangheta a Firenze, Viola Park tra gli obiettivi

L'indagine della procura di Firenze ha svelato le trame del clan Gallace in Toscana, nel mirino era finito anche il Viola Park di Bagno a Ripoli

Arresti e perquisizioni ieri a Firenze, sullo sfondo la lunga mano della 'Ndrangheta. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi approfondisce la questione e si sofferma anche su un presunto avvicinamento alla ditta incaricata dei lavori presso il Viola Park della Fiorentina.

"Il mondo del calcio sembra un’attrazione. Agli atti c’è un passaggio che tocca il centro sportivo della Fiorentina in costruzione a Bagno a Ripoli. La ditta Cantini vorrebbe entrare nei lavori di realizzazione del centro al posto di un imprenditore che è dato per favorito (non coinvolto nell’indagine) visto che — emerge dalle intercettazioni — «è impegnato nella costruzione di due supermercati, a Monsummano Terme e a Empoli e quella catena di supermercati risulta tra i più munifici sponsor della squadra viola»".