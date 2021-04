Viola Park, Casini: “I lavori stanno entrando nel vivo, attesa per l’esito dei ricorsi”

I lavori al Viola Park stanno entrando nel vivo, sta venendo fuori un bel progetto. Commisso ci teneva a vederli da vicino. Almeno una soddisfazione dopo la sconfitta di ieri. Appena sarà possibile parleremo e ci confronteremo insieme sul Centro Sportivo e altri progetti. Il presidente vuole costruire una grande Fiorentina, ne sono certo. Per quanto riguarda i ricorsi, al momento non ci sono aggiornamenti dal TAR. Siamo in attesa ma restiamo fiduciosi, abbiamo fatto le cose in maniera inappuntabile. Un’opera così importante non può essere sospesa, soprattutto in questa Italia che arranca per ripartire.

Commisso, a salvezza acquisita via all’operazione-futuro. L’agenda del Presidente