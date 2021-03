Scontro diretto col Benevento: in casa Fiorentina la tempesta non è passata

E’ il giorno di Benevento-Fiorentina, gara in programma alle 18 allo stadio Ciro Vigorito. Di fatto si tratta di uno scontro salvezza. Repubblica Firenze presenza così la sfida. Riportiamo una parte dell’articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

Dopo il grande spavento la Fiorentina dovrà essere pronta per un altro scontro diretto. Questo pomeriggio ( ore 18) la sfida sul campo del Benevento in un’altra gara che mette in palio punti preziosi e pesanti per la lotta per non retrocedere.

Una settimana fa i viola sono usciti dal Franchi con un misto di emozioni difficile anche soltanto da decifrare. Una gara prima in discesa, poi in salita e alla fine in perfetto equilibrio. Un pareggio che ha comunque evitato il peggio e permesso al gruppo del tecnico Cesare Prandelli di poter comandare la sua nave con tutte e due le mani sul timone. La tempesta non è passata, però. Anzi. La Fiorentina è nel pieno del momento più critico e basta dare uno sguardo alla classifica per capire il perché. Il Benevento ha gli stessi punti dei viola (26) e la stessa voglia di lottare dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Pippo Inzaghi non vive un momento brillante ma è abituata a vendere cara la pelle, a strappare qualsiasi pallone, a chiudersi per poi ripartire.