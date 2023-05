Sconfitta? Non importa, per i bookmakers la Fiorentina rimane strafavorita

Uno sguardo alle quote per la gara di domani sera è sicuramente utile per fare il pieno di ottimismo in vista di una partita per cuori forti

Un dato sicuramente interessante riguardo alla partita di domani sera tra Basilea e Fiorentina è quello relativo alle quote per gli scommettitori, designate in base alla gara secca e non al risultato del doppio confronto. A quanto è data la vittoria della Fiorentina? Appena a 1,80, con quella del Basilea che vola a 4,50 volte la posta. Il segno X invece staziona sui 3,60. Risultati esatti: 0-1 Fiorentina a 7,75, 1-0 Basilea a 14. Addirittura: 0-2 viola a 9,75, 2-0 per gli svizzeri a 29 (!). E se guardiamo ai marcatori, Cabral è quello più accreditato a sbloccare la gara (4,80), mentre Gonzalez e Jovic con 5,50 si attestano al secondo posto. 8,50 è la quota per Amdouni, Augustin e Zeqiri. Insomma, a quanto pare è molto probabile, secondo i bookmakers, che la Fiorentina vincerà. Ma, nel caso, basterà ad evitare i supplementari?