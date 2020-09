Sconcerti scrive: “Fiorentina non ancora competitiva, il risultato di ieri è normale”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la partita tra Inter e Fiorentina sul Corriere della Sera, vi riportiamo un estratto delle opinioni espresse:

“La differenza l’hanno fatta i cambi, ma l’Inter, imbarazzante in difesa, è apparsa disordinata e confusa. Solo l’abbondanza di attaccanti nerazzurri ha permesso alla Fiorentina di palleggiare. I viola d’altronde hanno una buona squadra, ma non ancora competitiva. Quello di ieri è stato un risultato tutto sommato normale, solo ripreso per i capelli”.

“RIBERY E CHIESA VIA, LA FIORENTINA HA PERSO CERVELLO E POLMONI”