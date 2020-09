“Togliendo Ribery e Chiesa, Iachini ha perso cervello e polmoni. Impossibile non applaudire FR7”

Enrico Bertolino, comico e tifoso dell’Inter, ha parlato nel Bar Sport di Radio Sportiva: “Inter-Fiorentina 4-3? Se uno è interista deve mettere in preventivo che ogni partita la soffre e questa l’abbiamo sofferta particolarmente, forse senza quei cinque cambi staremmo parlando di altro. Ribery? Non si poteva non applaudirlo, con pochi colpi ha illuminato. Iachini tatticamente aveva impostato bene la partita, ma con le sostituzioni di Ribery e Chiesa ha perso il cervello e il polmone della squadra.”

OMBRE SULLA GESTIONE DI VLAHOVIC: FENOMENO IN POTENZA O POTENZIALE PROBLEMA?