Scende anche il prezzo di Milik, ma pare ci siano solo Roma e Tottenham

La Juventus si è arresa, niente Milik per Pirlo. L’operazione era possibile solo a parametro zero, in un momento di grande magra per le casse bianconere. L’esame di italiano per Luis Suarez deciderà molto nel valzer degli attaccanti, perché la prima alternativa risponde al nome di Dzeko, il quale a sua volta libererebbe Milik alla Roma. L’ultima offerta dei giallorossi, però, è irrisoria: 15 milioni e un paio di ragazzi della Primavera. La richiesta di De Laurentiis si è abbassata fino a 25 milioni più bonus, perché il rischio, non cedendolo subito, è quello di avere un giocatore in scadenza da gennaio e di rimetterci ancora di più. Quindi o Roma subito, con ingaggio non inferiore a quattro milioni e mezzo, o Tottenham in inverno, a costo zero, ma con alcuni mesi di tribuna. Da parte della Fiorentina non si registra nessun movimento…

ULTIMO ASSALTO A TORREIRA: C’E’ UNO SPIRAGLIO

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina