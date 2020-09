Ultimo assalto a Torreira, in attesa di Borja: c’è uno spiraglio

Lucas Torreira (SCHEDA) non rientra più nei piani dell’Arsenal. Anche La Nazione ha constatato che la tribuna per il centrocampista uruguayano nel primo match di campionato dei Gunners suona come un messaggio d’addio; ora però c’è da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il quotidiano scrive che, a quanto pare, la Fiorentina non si è mai rassegnata, ma deve rassegnarsi, se vuole spuntarla, a fare un’offerta più consistente. Il prestito da 25 milioni complessivi non è abbastanza, serve un esborso maggiore nel lungo o una cifra comunque consistente nel breve termine. Lo spiraglio per Torreira c’è, ma intanto il vuoto lasciato da Benassi sta per essere colmato da Borja Valero.

