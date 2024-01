Scelte obbligate in Emilia: Italiano con quattro giocatori per tre ruoli

Scelte obbligate in attacco per Vincenzo Italiano questa sera a Reggio Emilia: quattro giocatori disponibili per tre ruoli

Redazione VN

La speranza di Italiano è che la squadra sia in grande spolvero dopo le feste. In effetti le sensazioni respirate in questi giorni al Viola Park sono tutte improntate all’ottimismo: forma fisica ideale della rosa dopo le feste, concentrazione al punto giusto e tanta voglia di confermare quel quarto posto che, ad oggi, è il fiore all’occhiello più splendente all’interno di una stagione che può ancora regalare sorprese. Però, come scrive La Nazione, questa sera, mancheranno alcuni pezzi da novanta, destinati a ridurre in modo netto il potenziale offensivo della Fiorentina.