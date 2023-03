Scatta l’operazione Europa. Fiorentina ha ritrovato il gioco nel momento caldo

Fiorentina in crescita: ostacolo Sivasspor per arrivare ai quarti e rivalutare la stagione

Dodò che finalmente ha mostrato quello che sa fare e per cui è stato acquistato. Mandragora che ha completato il percorso di inserimento nel meccanismo di Italiano. Nico Gonzalez che per fortuna della Viola ha abbandonato l’infermeria, Cabral e Jovic che hanno sempre più confidenza con il gol, persino Sottil rientrato in gruppo, dopo Castrovilli. Quando si dice tempismo. La Fiorentina - scrive La Gazzetta dello Sport - ha ritrovato giocatori, gioco e ritmo nel momento caldo della sua stagione. Ed è pronta per il rush finale. Da oggi parte l'operazione Europa. Le coppe possono salvare la stagione della Viola, delusa dal campionato, che ha investito molto per il salto di qualità. Da stasera, andata degli ottavi di Conference League contro i turchi del Sivasspor, vietato sbagliare. I quarti sono l’obiettivo minimo, poi ad aprile si aggiungerà anche la coppa Italia, con la semifinale contro la Cremonese che può regalare la finale.