Scambio Kouamé-Gollini, tutte le ragioni. E gli affari possono essere separati

Ora è tutto nelle mani dei nuovi dirigenti nerazzurri

Redazione VN

Perché non scambiarsi Christian Kouamé e Pierluigi Gollini? I viola stanno cercando un portiere, mentre la Dea ha probabilmente in mente di cambiare qualcosa nel proprio reparto d’attacco. Lo scambio è un'idea, ma La Gazzetta dello Sport non esclude a priori che le due operazioni con l'Atalanta possano procedere anche in maniera separata se una delle due dovesse cadere.

Tredici gol e dieci assist con l'Anderlecht per l'ivoriano della Fiorentina, che spera di riprendere i 12 milioni investiti per prelevarlo dal Genoa. All’Atalanta il suo profilo intriga per età (24 anni) e potenzialità, soprattutto alla luce dei tanti interessamenti per Zapata e Muriel.

Gollini invece è stato chiuso da Lloris al Tottenham prima di Espirito Santo e poi di Conte: non ha mai debuttato in Premier League. Niente riscatto, ovviamente. Così è emersa la pista Fiorentina, che consentirebbe a Gollini di iniziare con i gradi del titolare. Toccherà senz’altro a Tony D’Amico, ufficializzato ieri sul sito del club bergamasco come nuovo direttore sportivo, e a Lee Congerton, responsabile per lo sviluppo internazionale dell’area sport, portare avanti la trattativa con Barone e Pradè.