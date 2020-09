Jack e Fede, incroci tra Fiorentina e Milan? I club si avvicinano agli obiettivi

Lo svincolato Jack Bonaventura (SCHEDA) si allontana da Benevento e Genoa e ascolta le proposte di Daniele Pradè, che sta lavorando per assicurarsi il sì del jolly ex Milan nel caso in cui le trattative per Torreira non si sbloccassero. Intanto, proprio i rossoneri, scrive La Nazione, stanno racimolando le liquidità necessarie per avvicinarsi alla cifra richiesta da Commisso per la cessione di Federico Chiesa. TUTTO IL MERCATO DELLA FIORENTINA

