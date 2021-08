Scamacca il preferito, ma occhio all’arrivo di un possibile vice-Vlahovic

Se Vlahovic parte, nel mirino viola presenti: Scamacca, Belotti e Kean. Attenzione però alla possibilità di una punta d'esperienza.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha già dato il via ai casting, in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Infatti alla dirigenza viola, piacciono molto tre profili: Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo classe '99, Andrea Belotti, bomber granata e Moise Kean, ex attaccante della Juventus di proprietà dell'Everton, l'anno scorso di forza al PSG.