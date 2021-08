Vlahovic, adesso l’ultima parola spetta a Commisso

Il futuro di Dusan Vlahovic verrà deciso entro la giornata di venerdì. A parlare sarà direttamente Rocco Commisso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è tutt'altro che scontato. Infatti sembrerebbe che dalla Spagna, precisamente dall'Atletico Madrid sia arrivata un'offerta che, attraverso i bonus, sfiora la cifra di 70 milioni di euro. L'ultima parola spetta a Rocco Commisso, da ieri in Italia. Il patron viola, prima di tornare a lavoro, ha deciso di prendersi alcuni giorni di relax in Calabria al fianco della sua famiglia. Tutto Questo accadrà se il giocatore, ovviamente, non uscirà allo scoperto, in questi giorni, dicendo di volersene andare. Ieri sul suo profilo Instagram, ha pubblicato, nonostante le tante voci, un'immagine che lo cattura in un'esultanza in maglia viola. Intanto la dirigenza viola, si muove sul mercato per sondare alcuni giocatori, nel caso l'attaccante serbo partisse.