Scali, traghetti, Franchi e non solo. Tifosi in partenza, e Firenze è pronta

L'ultimo giorno di quiete, poi parte il countdown verso la finale di Atene. Settore dedicato ai viola sold out, con quasi 10.000 biglietti venduti all'Agia Sophia, idem per Franchi e Viola Park, tanti locali sparsi per Firenze (Cascine, lungarni, Murate e non solo...) dove sarà possibile seguire l'ultimo atto della Conference. L'edizione fiorentina di Repubblica si concentra sui tifosi viola e sulle modalità possibili per seguire la gara di mercoledì. Qualcuno da domani sarà già in viaggio: scalo a Tirana, Bucarest, Salonicco, oppure con il traghetto Brindisi-Igoumenitsa, ma soprattutto i charter a ridosso della sfida in partenza da Verona, Forlì, Bergamo, Roma e Firenze.

Tutto pronto

Tutto in un clima particolare, visto che in Grecia per sorvegliare l'evento si è attivata la macchina della sicurezza e saranno presenti 6.000 agenti dell'esercito. I tifosi viola presenti ad Atene si troveranno in una fan zone a Oaka, a nord della città, utilizzato per le Olimpiadi del 2004 e distante nove chilometri dallo stadio. I bus navetta scorteranno i tifosi verso l'Agia Sophia e sempre al meeting point saranno riportati i supporters dopo la gara. Chi partirà con il charter da Peretola rientrerà dopo le 6, orario previsto dal nuovo regolamento aeroportuale come limite della mattina per atterraggi o decolli. Per chi rimarrà a Firenze invece, maxischermi da notti magiche: Franchi e Viola Park i campi principali, ma anche tanti locali all'aperto in giro per la città.