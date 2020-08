Scadenze prestiti, Amrabat e compagnia in attesa degli accordi: gli scenari

I raduni delle varie squadre di Serie A inizieranno tutti prima del 1 settembre; allora, domanda la Gazzetta dello Sport, come fare per quei giocatori in prestito il cui accordo scade il 31 agosto? Nessuna regola è in vigore, data l’eccezionalità della situazione, e così giocatori come Kulusevski, Petagna e Amrabat dovranno attendere il nullaosta dalle precedenti compagini. Un documento che dovrebbe arrivare senza troppi affanni, visto che Parma, SPAL e Verona non guadagnano nulla nel trattenere per una settimana giocatori che comunque andranno via. Si tratta di buonsenso. L’unico nodo è rappresentato dagli stipendi: chi paga la parte finale di agosto? Anche qui non c’è nessuna norma vigente, e le squadre possono mettersi d’accordo come meglio credono. Ecco, però tale accordo deve arrivare. Altrimenti ci saranno giocatori “ritardatari” alla preparazione per la nuova stagione.

PRANDELLI: “IACHINI POCO ALTISONANTE, MA IO NON LO ERO?”