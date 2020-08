Prandelli: “Iachini poco altisonante, ma io non lo ero? Serve un bomber da 15-18 gol”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, che comincia dal suo collega Iachini, meritevole della conferma per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Prandelli si dice contento di come siano andate le cose. “Non è un nome altisonante? Perché, quando sono arrivato io lo ero?… Magari la storia si ripeterà”. Il tecnico di Orzinuovi si aspetta un mercato in sinergia fra dirigenza e allenatore dopo un anno di transizione, particolare sotto tutti i punti di vista. “Da fuori sembra che serva una punta da 15-18 gol“, anche se Iachini ormai avrà un quadro completo della sua rosa, prosegue l’intervista.

“Piatek? L’ho avuto un mese e mezzo al Genoa, è determinato, ha bisogno di giocatori come Kouamé che gli aprano spazi”. Sui gioielli viola, per Chiesa dipenderà da motivazioni e senso di appartenenza, ma non è sbagliato aspettarsi un po’ di riconoscenza da parte del giocatore; Castrovilli, destinato alla 10, invece riceve un consiglio, cioè quello di andare il meno possibile verso l’esterno del campo. Infine il centro sportivo: “Spero sia la volta buona, aiuta a creare identità, è un bel biglietto da visita ed è fondamentale per i giovani”.

