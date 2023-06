Sassuolo-Fiorentina, la probabile formazione: dubbi dal portiere, torna Cabral

Il campionato è giunto al termine. Questa sera, alle ore 20.30, la Fiorentina sfiderà il Sassuolo di Dionisi. Una gara che potrà dire ottavo posto in caso di vittoria, ma servirà l'aiuto dell'Inter a Torino domani. Italiano deve gestire la rosa, perchè mercoledì ci sarà la finale contro il West Ham che in questo momento, per ovvi motivi, conta un po' di più per ovvi motivi. I dubbi partono dalla difesa. In porta ballottaggio Cerofolini-Terracciano, con il secondo che potrebbe tornare titolare. Venuti sfida Dodò a destra, mentre a sinistra ecco Terzic. Nel mezzo la coppia Quarta-Ranieri sembra la più papabile. Duncan-Castrovilli dovrebbero guidare il centrocampo, con Barak sulla trequarti. A destra scalpita Kouamè, con Nico Gonzalez a sinistra. Davanti ecco il ritorno di Arthur Cabral.