Sassuolo, Dionisi perde un “big” per il match contro la Fiorentina

Si ferma Maxime Lopez in casa Sassuolo e sono pessime notizie per il tecnico neroverde Alessio Dionisi. Il centrocampista francese, asset indispensabile per il 4-3-3 del Sassuolo, è infatti rientrato dalle ultime amichevoli con un problema al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori, nella migliore delle ipotesi, per le prime due gare con cui il Sassuolo comincerà il 2023, contro la Sampdoria il 4 gennaio e contro la Fiorentina quattro giorni dopo. Per Maxime Lopez è emersa infatti una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e rischia uno stop anche più lungo.