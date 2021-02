Sasha il fiorentino, prosegue l’acclimatazione di Kokorin

Come riportato sulle pagine de La Nazione, Kokorin sta velocizzando il processo di inserimento in città. Massimo impegno dentro e fuori dal campo per rendere proficua questa sua avventura fiorentina, forse l’ultima chance in carriera per incidere nel calcio che conta. Casa in centro e auto nuova, questi i prossimi step extra-campo individuati dal quotidiano. L’intenzione di Sasha è quella di traslocare il prima possibile in una casa in centro insieme alla moglie Daria e al figlioletto. Famiglia assistita costantemente da un traduttore personale che sta agevolando la transizione. Nel frattempo i progressi sul campo continuano ed il minutaggio si alzerà progressivamente. Quindi impegno, concentrazione negli esercizi e massima attenzione allo sviluppo degli schemi in attacco. Oltre alla preparazione in gruppo, Kokorin ne segue anche un’altra differenziata. L’obiettivo è quello di recuperare l’intensità che gli manca.

