Quando la Fiorentina ha sbattuto (la faccia) sul palo

Minuto 95 di Fiorentina-Sampdoria, gara di andata. Federico Chiesa colpisce il palo nell’ultima azione della partita, con il suo ultimo pallone in maglia viola. A ripensarci oggi quell’episodio sembra un po’ l’emblema della stagione. Dopo un buon inizio, con la vittoria sul Torino e la grande partita di San Siro (con finale beffa) contro l’Inter, la sconfitta contro la Samp ha segnato la fine dei sogni di gloria, l’inizio della crisi per Beppe Iachini. Un po’ come se su quel palo sia stata sbattuta la triste realtà di una squadra destinata ad un altro campionato mediocre, mentre la sua stella era pronto a salutare tutti. Un girone dopo, le uniche speranze intorno alla Fiorentina di Prandelli sono di evitare di soffrire per la salvezza fino alle ultime giornate e probabilmente la maggioranza dei tifosi firmerebbe per strappare un pareggio domenica a Marassi. Chi si accontenta gode, dicono.