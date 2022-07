Sartini, campione con Vancouver: “Sogno lo scudetto e allenare i viola”

Ha battuto il Toronto dell'ex viola Bernardeschi , ma non è solo questo. L'allenatore dei Vancouver Whitecaps, Vanni Sartini , toscanissimo, ha alzato la coppa del Canadian Championship: "Se me l'avessero detto, non ci avrei creduto", commenta a La Repubblica.

"USA indietro? Assolutamente no. l’Europa dovrebbe prendere spunto dal nostro salary cap. Qui ogni squadra può investire quanto vuole solo per tre giocatori (i "designated players", ndr), come ha fatto Toronto per Bernardeschi e Insigne. Per tutto il resto c’è un budget prefissato dalla Lega basato sui diritti tv che è di 10 milioni ciascuno. Così si riduce il divario tra le squadre e c’è competitività sempre".