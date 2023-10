Sarri, parla il padre: “La Fiorentina ha cercato Maurizio prima della Lazio”

"Ci fu un contatto con la Fiorentina a metà stagione, dopo l’addio alla Juventus del 2020, ma poi non l’hanno più cercato e lui ha firmato per la Lazio di Lotito". Queste le parole del padre di Maurizio Sarri, Amerigo, 95 anni, grande tifoso viola. Il Corriere Fiorentino e andato a Vaggio, il paese dove è cresciuto l'allenatore della Lazio, raccogliendo opinioni di chi l'ha visto crescere e non solo: "Sarri? Non ci ho mai parlato — spiega il titolare della gelateria vicina — lo vedo passare qualche volta, qui ci sta poco". Ma c'è anche chi rivela tutta la scaramanzia del tecnico toscano: "Già allora era scaramantico. Se vinceva, comprava una stecca di sigarette, se no un pacchetto". Oltre a regalare maglie del Napoli e della Juventus, Sarri ha lasciato un bel ricordo in tutto il paese. Ma com'era il Sarri giocatore: "Maurizio era un ottimo stopper. Schemi e giocatori, non ce ne era uno che gli sfuggisse. Per chi tifo domani? Diamine, per la Fiorentina naturalmente, ma va bene anche un pareggio per far contento lui". Così parla un suo ex compagno di squadra.