Sarri e Lazio bestie nere: Italiano vuole scacciare due tabù

Chiamasi bestia nera quella persona o evento che rappresenta per qualcuno un forte motivo di intralcio o preoccupazione. Ecco, nel mondo calcistico di Vincenzo Italiano, tale definizione non può che essere attribuita alla Lazio e Maurizio Sarri, una squadra e un tecnico contro cui il mister viola non ha mai vinto in carriera. Come scrive La Repubblica, i biancocelesti poi sono l’unica compagine affrontata in Serie A contro cui Italiano non è riuscito mai a ottenere i tre punti da quando ha iniziato ad allenare in massima serie nel 2020, né con la Fiorentina, né con lo Spezia. Cinque i precedenti con la Lazio da quanto è a Firenze: quattro sconfitte e un solo pareggio, quello in rimonta per 1- 1 firmato da Gonzalez nel gennaio 2023. Per il resto, soltanto scivoloni. Ogni volta che vede biancoceleste Italiano si inceppa.