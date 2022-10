Saranno 800 i tifosi viola ad Edimburgo. Il Tynecastle Stadium è sold-out

Sono diversi i tifosi della Fiorentina accorsi fino ad Edimburgo per sostenere la squadra. Lo stadio del club scozzese va verso il tutto esaurito

L'ambiente che attenderà questa sera la Fiorentina al Tynecastle Stadium di Edimburgo non sarà di quelli facili. Nonostante infatti gli Hearts si ritrovino settimi nella classifica del campionato scozzese, comandata dal Celtic coi Rangers a inseguire, lo stadio è sold-out da giorni. Saranno oltre 20 mila i tifosi attesi per una gara che anche per gli scozzesi vale moltissimo.