Ormai l'ex esterno viola Riccardo Saponara, che tra 7 giorni si svincolerà dalla Fiorentina, ha attirato l'attenzione dell'Udinese, che lo vorrebbe per il dopo Thauvin

L’Udinese sta sondando Riccardo Saponara. Giocatore di grande esperienza nel ruolo di trequartista-seconda punta, che si libererà dalla Fiorentina tra 7 giorni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe rimpiazzare il francese Thauvin, che non ha convinto e vuole andare via. E coprire le spalle a Gerard Deulofeu il cui destino è ancora incerto.