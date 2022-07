Saponara parla da leader e alza l’asticella dei viola per la prossima stagione

Non è un caso dunque che il rinnovo fino al 2023 sia stata una questione di pochi minuti. "Non ho mai sondato il terreno con altre squadre perché sono legatissimo a Firenze e l'anno scorso ho potuto finalmente far vedere quanto valgo. Nell'ultimo anno e mezzo sento di essere diventato una risorsa importante", queste le parole rilasciate dal giocatore viola nella conferenza stampa di ieri a Moena, durante la quale ha ribadito come gli obbiettivi per la prossima stagione debbano inevitabilmente alzarsi: "Adesso questa squadra non si deve porre limiti. La scorsa stagione è stata indicativa in tal senso, perché abbiamo coronato un sogno a fari spenti. Anche stavolta dovremo avere come unico obiettivo quello di continuare a crescere, aiutando i giocatori di livello che sono appena arrivati". Fonte Corriere dello Sport-Stadio.