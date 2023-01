Saponara, il leader silenzioso: in estate il rinnovo è ormai certo

Italiano si tiene stretto anche Saponara. Il centrocampista dovrebbe rinnovare in estate e continuare la sua avventura in viola

La Nazione si sofferma anche su Riccardo Saponara, un altro fedelissimo di Vincenzo Italiano. Il centrocampista viola è uno dei leader di questa squadra, silenzioso ma sempre presente. Tutti sanno che possono contare su di lui, non importa quando e perchè. Lui è sempre presente. Italiano si affida spesso alla sua esperienza e quando gioca mette sempre testa e qualità. Il suo contratto in scadenza non è un problema, con la Fiorentina pronta a trattare il rinnovo in estate.