Saponara ha scelto la sua destinazione: andrà ancora in prestito

Vi abbiamo raccontato della situazione di Riccardo Saponara, per il quale non mancano pretendenti in Serie A. Il trequartista, in uscita dalla Fiorentina, andrà ancora in prestito e ora, secondo Tuttosport, ha anche scelto la sua destinazione finale. Ad accoglierlo sarà il Parma di Liverani, che potrà così allenarlo di nuovo dopo la scorsa stagione e in Emilia ritroverebbe anche il suo mentore Carli. Su di lui c’era anche il neopromosso Spezia: ora con i ducali va definita la formula del prestito.

