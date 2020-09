La Fiorentina ha dato via libera a Parma e Spezia per Saponara. Entrambe sono pronte a puntare su di lui con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora la palla passa al giocatore che in settimana deve prendere una decisione. Il suo papà calcistico Marcello Carli (ds del Parma) è fiducioso di spuntarla, anche se l’agente Luca Puccinelli sta dialogando con entrambi i club.

EX VIOLA, LAUDRUP HA VINTO LA BATTAGLIA COL CANCRO