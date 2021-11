Saponara e l’ultimo scalino: la strada verso la consacrazione

Il livello del campione non sembra qualcosa di impossibile per Riccardo Saponara. Lavoro, voglia e continuità, il resto verrà da sé

Tutti i tifosi viola hanno ancore negli occhi quel pallone che gira, gira e gira insaccandosi sotto l'incrocio dei pali alle spalle di Tatarusano . Un gol bellissimo per una gioia altrettanto stupenda. L'autore di tutto ciò è il nome che non ti aspetti, è colui che rimane nascosto per uscire all'improvviso e stupire tutti: Riccardo Saponara .

Il fantasista romagnolo è diventato uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. Con le sue prestazioni e la sua tecnica sopraffina, sta dimostrando che lo scalino del campione non sembra poi così lontano. Come riportato dal Corriere dello Sport, per Saponara serve continuità per raggiungere il livello necessario per far volare questa Fiorentina in maniera definitiva. Le premesse sono ottime, visto che il condottiero del gruppo è un certo Italiano che lo ha voluto, trasformato e messo in campo chiedendogli cose che prima sembravano eresie mentre oggi sono certezze. Insomma, Saponara è pronto per diventare un campione, la strada è tracciata e Italiano è pronto a guidarlo.