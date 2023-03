Saponara e Castrovilli, un rinnovo ancora tutto da guadagnare

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Saponara e Castrovilli. Infatti entrambi cercano il prolungamento con la Fiorentina, ma tutto dipende dal campo e da altri fattori. Per Saponara il parere di Italiano sarà decisivo, mentre per il centrocampista l'aspetto fisico ricopre un ruolo davvero fondamentale. Non ci sarebbe da stupirsi se l’argomento tornasse di moda nelle prossime settimane, ma solo dopo i verdetti della stagione in corso si penserà a programmare il prossimo anno.