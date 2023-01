Saponara e Bonaventura, tra gol e contratto. I due “senatori” decisivi

Migliore in campo e sempre più vicino alla firma sul contratto. Il 2023 di Giacomo Bonaventura non poteva iniziare meglio di così. Il Corriere dello Sport - Stadio ripercorre il sabato pomeriggio di Jack, uomo ovunque nel successo contro il Sassuolo e ormai arma in più di una squadra che, anche nelle difficoltà di organico più evidenti, sa riversare sul terreno di gioco energie nascoste. Nell'agenda viola c'è infatti in programma il suo rinnovo di contratto, a cui ieri il calciatore ha ammesso di essere vicino. Anima dello spogliatoio, braccio destro dell’allenatore e ormai elemento di vitale importanza nel 4-2-3-1 con cui i viola sono sempre più convinti di dare l’assalto all’Europa, il centrocampista ha dato un contributo decisivo affinché la squadra viola non ripetesse anche nella ripresa il brutto copione recitato nel primo tempo.