Saponara e Bonaventura: Italiano sfida Pioli con gli ex

Punta sulle scelte di formazione di Vincenzo Italiano in vista del match tra Fiorentina e Milan. La Viola cerca l'impresa e per farla, si affiderà ai suoi uomini migliori. Ecco quindi, che il tecnico viola si affida a Saponara e Bonaventura due che conoscono molto bene il Milan. Tornerà Milenkovic, mentre sarà out Terzic. Spazio anche per Amrabat e Mandragora in mezzo al campo.