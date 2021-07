Saponara alla riscossa, può scalzare Callejon per l’ultimo posto da esterno

La nuova vita da esterno di Saponara: per lui potrebbero aprirsi le porte di un'insperata permanenza

Il Corriere Fiorentino ricorda quando la Fiorentina di Paulo Sousa incantava, ma si fermò a Empoli e venne sorpresa da Saponara, che allora era il numero 5 degli Azzurri. Era il novembre del 2015. Un anno e mezzo dopo, l'approdo a Firenze, un'esperienza costellata di infortuni, prestiti e anche emozioni forti. Adesso, l'arrivo di Italiano a Firenze gli consegna un vantaggio sui compagni. E chissà se a far posto sugli esterni, invece che lui, non sia Callejon, che Sarri rivorrebbe alla Lazio. Intanto sembra in arrivo Carrascal dal River Plate.